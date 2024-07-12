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PKK ile mücadelede mürekkep stratejisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 16:35
Güncelleme:12.07.2024 16:36
Türk Silahlı Kuvvetleri, bir süredir, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin "Kilit kapanıyor" mesajları verdi. Peki bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
PKK ile mücadelede mürekkep stratejisi
PKK ile mücadelede mürekkep stratejisi
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