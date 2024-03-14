PKK ile mücadelede kritik zirve! Irak'taki zirve sonrası harekat olur mu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, terörle mücadelede kritik konu başlıklarını masaya yatırmak üzere Irak'ta. Bu ziyaret öncesinde verilen mesajlar, olası bir harekata işaret ediyordu. PKK'yı süpürme harekatında Bağdat ile hangi iş birliği yapılacak? Ankara-Bağdat zirvesinden nasıl kararlar çıkacak? Uzman isim A Haber'de anlattı.

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