11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı

PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2022 13:53
İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen Göç İzleme Derneğine (GÖÇİZDER) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
Çavuşoğlu: Helikopterin yeri tespit edildi
Çavuşoğlu: Helikopterin yeri tespit edildi
HDK operasyonunda HDP’liler tutuklandı
HDK operasyonunda HDP'liler tutuklandı
Meral Akşener adayı olacak mı? İşte cevabı
Meral Akşener adayı olacak mı? İşte cevabı
PKK ininde terör mühimmatı!
PKK ininde terör mühimmatı!
Yabancılara ikamet yasağıyla ilgili yeni karar!
Yabancılara ikamet yasağıyla ilgili yeni karar!
5 ilde ’Ateşin Çocukları’na operasyon!
5 ilde 'Ateşin Çocukları'na operasyon!
Doğu’nun incisi Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Doğu'nun incisi Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Davalar İBB aleyhine sonuçlanıyor
Davalar İBB aleyhine sonuçlanıyor
Gözler hedefte, eller tetikte!
Gözler hedefte, eller tetikte!
Gerilimin perde arkasında ne var?
Gerilimin perde arkasında ne var?
1 ayda kaç yolcu seyahat etti?
1 ayda kaç yolcu seyahat etti?
Daha Fazla Video Göster