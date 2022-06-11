11 Haziran 2022, Cumartesi
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PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen Göç İzleme Derneğine (GÖÇİZDER) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.