03 Ocak 2023, Salı
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PKK ile Halk TV aynı ağızdan konuştu! Fransa'daki saldırı üzerinden Türkiye'ye skandal ithamlar
Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz günlerde, bir Fransız tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ölmüştü. Saldırıda ölenlerin PKK sempatizanları olduğu ortaya çıkmıştı. PKK yöneticisi Bese Hozat, terör örgütünün kanalında yaptığı konuşmada, bir Fransız tarafından işlenen saldırı için Türkiye'nin yargılanmasını istedi. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de söz konusu saldırı Türkiye'ye mal edilmeye çalışılmıştı.