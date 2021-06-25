PKK içinde infazlar sürüyor! Teröristin cesedi bulundu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir teröristin örgüt içinde infaz edildiği tespit edildi. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler teröristin cesedinin bulunduğu bölgeye operasyon yaptı. Operasyonda örgüt içinde infaz edilen teröristin cesedi toprağa gömülü vaziyette bulundu.