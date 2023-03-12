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PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2023 15:04
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren altılı koalisyona destek verdi. Depremin ardından altılı koalisyonun gücünün daha da arttığını söyleyen Karasu, "AK Parti ile MHP'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik." dedi.
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