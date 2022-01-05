05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK elebaşı Mustafa Karasu çaresizliklerini itiraf etti!

PKK elebaşı Mustafa Karasu çaresizliklerini itiraf etti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2022 11:11
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK/YPG'ye karşı başarılı operasyonları devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün TSK operasyonları karşısında ağır darbeler aldığını itiraf etti.
Şehit Fethi Sekin paylaşımı
Şehit Fethi Sekin paylaşımı
Evlat nöbeti Türkiye’ye yayılıyor
Evlat nöbeti Türkiye’ye yayılıyor
Omicron gündemi ile toplanıyor
Omicron gündemi ile toplanıyor
Başkan Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan destek! Yeni ekonomi modeline tam destek
Başkan Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan destek! Yeni ekonomi modeline tam destek
PKK elebaşı çaresizce itiraf etti
PKK elebaşı çaresizce itiraf etti
İBB spor müdürü silah çekip...
İBB spor müdürü silah çekip...
Suriye’ye yeni operasyon kapıda mı?
Suriye’ye yeni operasyon kapıda mı?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
CHP dine düşman! Peki neden?
CHP dine düşman! Peki neden?
AK Parti-CHP arasında FETÖ’cülük tartışması!
AK Parti-CHP arasında FETÖ’cülük tartışması!
O bir kahraman
O bir kahraman
Antalya Alanya’da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Antalya Alanya'da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Daha Fazla Video Göster