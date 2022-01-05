05 Ocak 2022, Çarşamba
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PKK elebaşı Mustafa Karasu çaresizliklerini itiraf etti!
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK/YPG'ye karşı başarılı operasyonları devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün TSK operasyonları karşısında ağır darbeler aldığını itiraf etti.