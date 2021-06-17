18 Haziran 2021, Cuma
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'diktatör' diyen kitaplara İBB'den engel
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a 'diktatör' denilen kitaba reklam sansürü uyguladı. 'Diktatör' kelimesini sakıncalı bulduğunu gerekçe göstererek tanıtıma onay vermeyen İBB'nin bu tavrı, tepkileri de beraberinde getirdi. İBB yönetimine, "HDP ile kurduğunuz ittifaktan ötürü mü bu kitapları yayınlamıyorsunuz?" soruları sorulmaya başladı.