18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'diktatör' diyen kitaplara İBB'den engel

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'diktatör' diyen kitaplara İBB'den engel

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2021 23:56
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a 'diktatör' denilen kitaba reklam sansürü uyguladı. 'Diktatör' kelimesini sakıncalı bulduğunu gerekçe göstererek tanıtıma onay vermeyen İBB'nin bu tavrı, tepkileri de beraberinde getirdi. İBB yönetimine, "HDP ile kurduğunuz ittifaktan ötürü mü bu kitapları yayınlamıyorsunuz?" soruları sorulmaya başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7 Şubat MİT kumpası sürecinde neler yaşandı?
7 Şubat MİT kumpası sürecinde neler yaşandı?
Öcalan'a 'diktatör' diyen kitaplara İBB'den engel
Öcalan'a 'diktatör' diyen kitaplara İBB'den engel
Bu hız bu işi erkenden bitirecek
"Bu hız bu işi erkenden bitirecek"
ABD'den S-400 açıklaması
ABD'den S-400 açıklaması
Saldırganın etkisiz hale getirilme anları ortaya çıktı
Saldırganın etkisiz hale getirilme anları ortaya çıktı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıyla ilgili açıklama
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıyla ilgili açıklama
Saldırıdan saniyeler önce böyle görüntülendi
Saldırıdan saniyeler önce böyle görüntülendi
Kovid-19 salgını geriliyor
Kovid-19 salgını geriliyor
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi hizmete açıldı
İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi hizmete açıldı
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
Erozan, ''Tercüman demek zor. Merve Kavakçı'nın kızı..!
Erozan, ''Tercüman demek zor. Merve Kavakçı'nın kızı..!
Daha Fazla Video Göster