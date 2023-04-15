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PKK destekçileri hainlerden Avrupa sokaklarında alçak provokasyon! Hedeflerinde Başkan Erdoğan var! Avrupa polisi paçavralara ses çıkarmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 19:20
Avrupa'da PKK/YPG paçavraları artık her şehirde görüşmeye başlarken yine büyük bir skandal Almanya'da yaşandı. Bugün Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK mensupları ve sempatizanları toplanırken attıkları kahpe sloganlarla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. CHP'nin ve koalisyon ortağı HDP'nin de talebine gönderme yapan grup bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çığırtkanlığı yaptı. Alman polisi ise her zaman olduğu gibi gösterileri sadece izledi. İşte detaylar...
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