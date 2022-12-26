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PKK Avrupa’yı neden savaş alanına çevirdi? Avrupa PKK gerçeğiyle yüzleşecek mi?

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 16:32
Avrupa ülkelerinin yıllırdır desteğini sürdürdüğü terör örgütü PKK, Avrupa ülkelerini savaş alanına çevirdi. Başta Fransa olmak üzere İngiltere ve Yunanistan'da polisle çatıştı. Avrupa'daki PKK yapılanması nasıl işliyor? Avrupa ülkeleri PKK'ya hangi kanallardan yardım sağlıyor? A Haber muhabiri Ömer Aydın konu ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelede bulundu.
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