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PKK: Ateşkes ilan ediyoruz! Hedef, terörsüz Türkiye!

PKK: Ateşkes ilan ediyoruz! Hedef, terörsüz Türkiye!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 21:36
41 yıldır süregelen terör sorunu için en kritik viraj dönülmüş olabilir... Dün bültenimizde, 'İmralı'nın silah bırakma çağrısı'na yer vererek şu soruyu sormuştuk: Terör örgütü PKK silah bırakacak mı? İşte o soru, bugün itibariyle yanıt buldu! Terör örgütü PKK, ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ayrıca örgütün kendini feshetmesi için de takvim işlemeye başladı.
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PKK: Ateşkes ilan ediyoruz! Hedef, terörsüz Türkiye!
PKK: Ateşkes ilan ediyoruz! Hedef, terörsüz Türkiye!
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