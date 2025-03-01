01 Mart 2025, Cumartesi
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PKK: Ateşkes ilan ediyoruz! Hedef, terörsüz Türkiye!
41 yıldır süregelen terör sorunu için en kritik viraj dönülmüş olabilir... Dün bültenimizde, 'İmralı'nın silah bırakma çağrısı'na yer vererek şu soruyu sormuştuk: Terör örgütü PKK silah bırakacak mı? İşte o soru, bugün itibariyle yanıt buldu! Terör örgütü PKK, ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ayrıca örgütün kendini feshetmesi için de takvim işlemeye başladı.