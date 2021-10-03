PKK, 2 elektrik işçisini şehit etti | A Haber 2 işçinin şehit edildiği Bingöl'ün Genç ilçesinde

Güvenlik güçlerinin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen teröristler, sivilleri hedef alıyor. Bingöl'ün Yolçatı Köyü’ndeki elektrik arızası gidermek için yola çıkan iki işçi, teröristlerin döşediği, uzaktan kumandalı bombanın infilak etmesiyle şehit oldu. Şehit işçiler, göz yaşları arasında toprağa verildi.