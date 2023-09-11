Piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde! Yurt içinde sanayi üretimi verisi öne çıkacak

Piyasalarda gözler gelecek hafta yoğun veri gündemine çevrildi. ABD'de enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Türkiye'de sanayi üretimi ve Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi öne çıkacak.

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