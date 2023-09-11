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Piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde! Yurt içinde sanayi üretimi verisi öne çıkacak

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 09:19
Piyasalarda gözler gelecek hafta yoğun veri gündemine çevrildi. ABD'de enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Türkiye'de sanayi üretimi ve Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi öne çıkacak.
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