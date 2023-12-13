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Piyade Teğmen Eril Alperen Emir son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 13.12.2023 15:17
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir (25) Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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