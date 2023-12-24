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Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak için Manisa’da tören düzenlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 15:32
Türkiye şehitlerini uğurluyor. Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak için Manisa’da tören düzenlendi. A Haber muhabiri Tayfun Er Manisa’dan detayları aktardı.
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