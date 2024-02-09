09 Şubat 2024, Cuma
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Piyade okulunda “fotoğraf” ihracı! MSB: Disipline sevk edilen 7 personel için ihraç kararı
Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Piyade Okul Komutanlığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde meydana gelen olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir." denildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.