Pitbull saldırısına uğrayan Küçük Asiye'ye doku nakli yapılacak

Gaziantep'te Pitbull dehşetini yaşayan 4 yaşındaki Asiye, tedavi için Antalya’ya sevk edildi. Ambulans uçakla Akdeniz Üniversitesi'ne nakledilen küçük kıza doku nakli yapılması planlanıyor. Başkan Erdoğan da Gaziantep ziyaretinde küçük Asiye’ye dair açıklamalarda bulundu.