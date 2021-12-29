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Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Türkiye ile Kafkaslar Pirinkayalar Tüneli ile bağlanacak

A Haber
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Giriş: 29.12.2021 14:36
Türkiye bugün dev bir projesine daha kavuştu. Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır." şeklinde konuştu.
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