29 Aralık 2021, Çarşamba
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Pirinkayalar Geçidi açıldı
Türkiye'yi Kafkaslara bağlayacak Erzurum’daki Pirinkayalar Geçidi'ndeki 2 bin 246 metrelik tünelin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ayrıntılar Erzurum’dan A Haber muhabiri Yüksel Akalan canlı yayında aktardı.