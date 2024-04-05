Pınarbaşı 2 Haziran’da yeniden sandığa gidecek

Seçim sonrası sonuçlara itirazlar sürüyor. Kayseri Pınarbaşı, Aksaray Güzelyurt, ardahan ve Tunceli Akpazar'da seçim tekrarlanacak. Bu il ve ilçelerde seçmen 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek.

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