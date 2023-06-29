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Peygamber Kabirlerine bayram ziyareti yoğunluğu! Dua edip Kur’an okunuyor

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 16:54
Diyarbakır'da Hz. Elyesa ve Hz Zülküf'ün Kabirleri’nde ziyaretçi yoğunluğu var. Vatandaşlar burada dua edip Kur’an-ı Kerim okuyorlar. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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