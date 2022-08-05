Petrolde düşüş sürer mi? Benzin ve motorinde indirim var mı?

Benzin fiyatlarına indirim geldi. Brent petrol fiyatlarının 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası benzin fiyatlarında da düşüş sürüyor. Araç sahiplerinin yüzünü güldüren haber sonrası gözler güncel LPG, mazot ve benzin fiyatlarına çevrildi. Cumartesi gününden itibaren benzinde 2,23, motorinde 1,15 TL indirim geldi.

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