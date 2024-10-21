21 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Perde arkasını A Haber'de anlattı: Bu küresel çetenin bir oyunu! Her devlette bir FETÖ var

Perde arkasını A Haber'de anlattı: Bu küresel çetenin bir oyunu! Her devlette bir FETÖ var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2024 13:29
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Bunlar ABD tarafından dizayn edilen benzer teşkilatlanmalarla ülkeleri kontrol altına aldığı bir yapı. ABD giremediği 100’den fazla ülkeye sızdı okullarla. Öğretmen kılıklı ajanlarla sızdı. Bu yapı yıllarca işledi. İlk yıkıldığı yer 15 Temmuz oldu. Biz 15 Temmuz’da sadece ülkeyi değil bana göre kıtaları ipten aldık. Bu işin hala içinde olan birçok ülke var. Arkasında ABD, CIA istihbarat aklı var. Bu küresel çetenin bir oyunu. Her devlette bir FETÖ var. Paralel yapı her ülkede böyle bir bağ kurmaya çalıştı." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit yakınları ve gaziler A Haber’e konuştu
Şehit yakınları ve gaziler A Haber’e konuştu
FETÖ’nün kirli parasını kim yönetecek?
FETÖ’nün kirli parasını kim yönetecek?
Perde arkasını A Haber’de anlattı
Perde arkasını A Haber'de anlattı
Fetullah Gülen için çarpıcı sözler
Fetullah Gülen için çarpıcı sözler
Yenidoğan Çetesi ile ilgili flaş açıklamalar
"Yenidoğan Çetesi" ile ilgili flaş açıklamalar
Mücadelemiz devam edecek
"Mücadelemiz devam edecek"
FETÖ bitti demek için erken
"FETÖ bitti demek için erken"
Bakan Fidan’dan: Bu ölüm bizi rehavete sokmaz
Bakan Fidan’dan: Bu ölüm bizi rehavete sokmaz
Teröristbaşı Gülen bu hastanede öldü!
Teröristbaşı Gülen bu hastanede öldü!
Türkiye bir pislikten kurtuldu
"Türkiye bir pislikten kurtuldu"
FETÖ’yü bundan sonra ne bekliyor?
FETÖ’yü bundan sonra ne bekliyor?
Reuters Fetullah Gülen’i aklamaya çalıştı!
Reuters Fetullah Gülen'i aklamaya çalıştı!
Daha Fazla Video Göster