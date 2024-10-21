Perde arkasını A Haber'de anlattı: Bu küresel çetenin bir oyunu! Her devlette bir FETÖ var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Bunlar ABD tarafından dizayn edilen benzer teşkilatlanmalarla ülkeleri kontrol altına aldığı bir yapı. ABD giremediği 100’den fazla ülkeye sızdı okullarla. Öğretmen kılıklı ajanlarla sızdı. Bu yapı yıllarca işledi. İlk yıkıldığı yer 15 Temmuz oldu. Biz 15 Temmuz’da sadece ülkeyi değil bana göre kıtaları ipten aldık. Bu işin hala içinde olan birçok ülke var. Arkasında ABD, CIA istihbarat aklı var. Bu küresel çetenin bir oyunu. Her devlette bir FETÖ var. Paralel yapı her ülkede böyle bir bağ kurmaya çalıştı." dedi.

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