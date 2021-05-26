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Perde Arkası - Türkiye'ye operasyon için kimler birleşti?

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Giriş: 26.05.2021 15:59
Güncelleme:26.05.2021 16:03
"Bizim çocuklar başardı" CIA Türkiye şefi, 12 Eylül darbesini ABD başkanına böyle duyurmuştu. 15 Temmuz ihaneti sonrası yaşanan gelişmeler, Washington yönetiminin Türkiye'ye bakış açısında değişen hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha gösterdi. Son günlerde hız kazanan ABD destekli operasyonun kısa tarihi özel dosyamızda.
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