Perde Arkası - Türkiye'ye operasyon için kimler birleşti?

"Bizim çocuklar başardı" CIA Türkiye şefi, 12 Eylül darbesini ABD başkanına böyle duyurmuştu. 15 Temmuz ihaneti sonrası yaşanan gelişmeler, Washington yönetiminin Türkiye'ye bakış açısında değişen hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha gösterdi. Son günlerde hız kazanan ABD destekli operasyonun kısa tarihi özel dosyamızda.

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