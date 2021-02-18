Perde Arkası - Terör örgütü PKK'nın "Avrupa Finans" ayağı

Terör örgütü PKK, Avrupa'da pek çok ağa sahip. Bu ağlardan bazıları yasa dışı yürütülürken bazıları da paravan isimlerle yasalmış gibi gösteriliyor. Peki seksenli yıllardan bugüne, Avrupa'da barındırılan ve büyütülen terör örgütü, AB ülkeleri üzerinden nasıl finanse ediliyor? İşte uyuşturucu ticaretinden, , zorunlu bağışlara, silah kaçakçılığından insan kaçırmaya kadar PKK'nın Avrupa'daki kirli ilişki ağı...

Terör örgütü PKK, Avrupa'da pek çok ağa sahip. Bu ağlardan bazıları yasa dışı yürütülürken bazıları da paravan isimlerle yasalmış gibi gösteriliyor. Peki seksenli yıllardan bugüne, Avrupa'da barındırılan ve büyütülen terör örgütü, AB ülkeleri üzerinden nasıl finanse ediliyor? İşte uyuşturucu ticaretinden, , zorunlu bağışlara, silah kaçakçılığından insan kaçırmaya kadar PKK'nın Avrupa'daki kirli ilişki ağı...