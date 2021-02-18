18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Perde Arkası - Terör örgütü PKK'nın "Avrupa Finans" ayağı

Perde Arkası - Terör örgütü PKK'nın "Avrupa Finans" ayağı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2021 14:01
Güncelleme:18.02.2021 14:06
Terör örgütü PKK, Avrupa'da pek çok ağa sahip. Bu ağlardan bazıları yasa dışı yürütülürken bazıları da paravan isimlerle yasalmış gibi gösteriliyor. Peki seksenli yıllardan bugüne, Avrupa'da barındırılan ve büyütülen terör örgütü, AB ülkeleri üzerinden nasıl finanse ediliyor? İşte uyuşturucu ticaretinden, , zorunlu bağışlara, silah kaçakçılığından insan kaçırmaya kadar PKK'nın Avrupa'daki kirli ilişki ağı...

Terör örgütü PKK, Avrupa'da pek çok ağa sahip. Bu ağlardan bazıları yasa dışı yürütülürken bazıları da paravan isimlerle yasalmış gibi gösteriliyor. Peki seksenli yıllardan bugüne, Avrupa'da barındırılan ve büyütülen terör örgütü, AB ülkeleri üzerinden nasıl finanse ediliyor? İşte uyuşturucu ticaretinden, , zorunlu bağışlara, silah kaçakçılığından insan kaçırmaya kadar PKK'nın Avrupa'daki kirli ilişki ağı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK'nın Avrupa Finans ayağı
PKK'nın "Avrupa Finans" ayağı
CHP'de yine Atatürk krizi
CHP'de yine "Atatürk" krizi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde çöp dağları yükseliyor
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde çöp dağları yükseliyor
Yerli aşı ne zaman hazır olacak?
Yerli aşı ne zaman hazır olacak?
Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdüler
Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdüler
Adları farklı ama amaçları aynı: Terör
Adları farklı ama amaçları aynı: Terör
Habertürk o haberi neden sildi?
Habertürk o haberi neden sildi?
Doğan Cüceloğlu'na veda!
Doğan Cüceloğlu'na veda!
Yerinde karar dönemi nasıl olacak?
Yerinde karar dönemi nasıl olacak?
HDP ile aynı çizgide buluştu
HDP ile aynı çizgide buluştu
Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyen Ümit Özdağ ifadeye çağrıldı
Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyen Ümit Özdağ ifadeye çağrıldı
Devlet değil PKK öldürdü oğlumu
"Devlet değil PKK öldürdü oğlumu"
Daha Fazla Video Göster