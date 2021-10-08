Perde Arkası - Körfez'de Afganistan etkisi mi?

ABD'nin önce Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ise Körfez'deki müttefiklerinden uzaklaşmasıyla bölgede yeni bir kriz oluştu. Güvenlik. Körfez ülkeleri, ABD'nin çekilmesinden sonra hem birbirleriyle normalleşmeye çalışıyor hem de bölgedeki Türkiye gibi güçlü aktörlere yöneliyor. Peki güvenlik krizi ne durumda? Detaylar perde arkasında...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN