11 Kasım 2021, Perşembe
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Pentagon’dan PKK/YPG ortaklığı açıklaması! DEAŞ bahanesi yineledi
Terör örgütü YPG'nin sözde elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ABD merkezli Al Monitor televizyon kanalına konuşmuş, Pentagon'un kendilerine Türkiye'nin muhtemel operasyonuna karşı teminat verdiğini öne sürmüştü. Pentagon Sözcüsü John Kirby'e bu konu soruldu. Net cevap vermekten kaçınan Kirby, "Suriye'de YPG ile ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı." dedi.