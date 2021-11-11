Pentagon’dan PKK/YPG ortaklığı açıklaması! DEAŞ bahanesi yineledi

Terör örgütü YPG'nin sözde elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ABD merkezli Al Monitor televizyon kanalına konuşmuş, Pentagon'un kendilerine Türkiye'nin muhtemel operasyonuna karşı teminat verdiğini öne sürmüştü. Pentagon Sözcüsü John Kirby'e bu konu soruldu. Net cevap vermekten kaçınan Kirby, "Suriye'de YPG ile ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı." dedi.

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