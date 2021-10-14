Pentagon’da istifa depremi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da istifa üzerine istifa geliyor. Geçen hafta kıdemli siber güvenlik uzmanı Nicholas Chaillan'ın istifası sonrası şimdi de bakanlığın silah satış yetkilisi Heidi Grant görevini bıraktığını açıkladı. Grant ABD'nin yurtdışı satışlarında teknoloji transferine izin vermeyerek müttefiklerini Çin'e yönlendirdiklerini söylemişti. ABD, Türkiye'ye de aynı gerekçeyle patriot satmamıştı. Öte yandan bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerikan-Yunan savunma işbirliğine imza atacaklar. Aslında bu anlaşmanın ilki 1990'da atılmıştı ve her yıl uzatılıyordu. Ancak bugünkü anlaşma ile 5 yıl süreli olacak ve her yıl yenilenmesine ihtiyaç duyulmayacak. Araştırmacı/Akademisyen Bülent Yavuz, konularla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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