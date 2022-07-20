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Pensilvanya menşeili '15 Temmuz' belgeseli: Mavi otobüs bir Amerikan otobüsü

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Giriş: 20.07.2022 23:05
A Haber canlı yayınına konuk olan Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca, sosyal medyada FETÖ'cüler tarafından dolaşıma sokulan 'Mavi Otobüs' isimli belgeseli değerlendirdi. Her saniyesinde FETÖ'yü aklamaya çalışan belgeselin görseline değinen Yakınca, "Mavi otobüs bir Amerikan otobüsü. TSK otobüsü değil. Kendilerine layık bir otobüs bulmuşlar. Bu Amerikan otobüsü, oradaki okullarda kullandıkları otobüs. Bunlara da uyuyor zaten, nereye bağlı olduklarını gösteriyor." dedi.
Mavi otobüs bir Amerikan otobüsü
"Mavi otobüs bir Amerikan otobüsü"
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