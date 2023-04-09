Pendik'te toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pendik’e gelerek tamamlanmış 168 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. Bu eserlerin arasında yer alan Pendik Yeni Nesil Yaşam Merkezi ve Gençlik Kampı gibi tesisler donanımları ve sağladıkları hizmetlerle dikkat çekiyor. Toplu açılş töreninde konuşan Başkan Erdoğan, 50 bin kişinin meydanı doldurduğunu açıkladı. Ayrıca Başkan Erdoğan Pendik ilçesinde kentsel dönüşüm müjdesi vererek, ihalenin önümzdeki hafta yapılacağını ifade etti.

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