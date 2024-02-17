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Pendik'te polis noktasında saldırı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 00:51
Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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