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Pençe-Şimşek Harekatından acı haber! Askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök şehit oldu

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Giriş: 10.07.2023 01:20
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerin şehit olduğunu bildirdi.
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