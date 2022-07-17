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Pençe-Kilit'ten acı haber! Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2022 15:13
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
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