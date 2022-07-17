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Pençe-Kilit'ten acı haber: Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu

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Giriş: 17.07.2022 17:43
Güncelleme:17.07.2022 20:55
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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