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Pençe-Kilit’te PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 04.06.2022 16:19
Güncelleme:04.06.2022 16:26
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Teröristlerin inleri başlarına yıkılırken, ele geçirilen mühimmatlar paylaşıldı. Ele geçirilenler arasında, piyade tüfekleri, roketatarlar, el bombaları, keskin nişancı tüfeği ve binlerce mühimmat bulunuyor.
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