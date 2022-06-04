04 Haziran 2022, Cumartesi
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Pençe-Kilit’te PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Teröristlerin inleri başlarına yıkılırken, ele geçirilen mühimmatlar paylaşıldı. Ele geçirilenler arasında, piyade tüfekleri, roketatarlar, el bombaları, keskin nişancı tüfeği ve binlerce mühimmat bulunuyor.