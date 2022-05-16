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Pence Kilit’te 95 PKK’lı öldürüldü! Suriye ve Irak’ta teröre darbe

A Haber
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Giriş: 16.05.2022 09:22
Terör örgütlerine yurt içi ve sınırların ötesinde rahat yok. Pençe-Kilit harekatı bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın başından beri öldürülen terörist sayısı 95'e yükseldi. Suriye’nin kuzeyinde Zeytin Dalı Bölgesi'nde de 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların ayrıntılarını Diyarbakır'dan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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