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Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgesinde 5 terörist öldürüldü

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Giriş: 14.08.2022 12:59
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
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