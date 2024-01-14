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Pençe-Kilit şehitlerine veda! Şehitler memleketlerinde duayla uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 20:27
Bugün 14 Ocak Pazar, Türkiye şehitlerini ebediyete uğurladı. Yürekleri yakan haber, Irak'ın kuzeyinden, Pençe-Kilit harekat bölgesinden gelmişti. Sınır ötesinde, vatan nöbetindeki 9 kahraman askerimiz şehit düşmüştü. Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin ve Hakan Gün'le birlikte Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir dün toprağa verilmişti. Altı şehidimiz daha, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
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