27 Nisan 2022, Çarşamba
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Pençe-Kilit şehitlerine veda! Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerin roketatar saldırısında şehit olan üç asker memleketlerinde ebediyete uğurlanıyor. Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan için memleketi Hatay'da tören yapıldı. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.