Pençe-Kilit şehitlerine veda! Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan için tören düzenlendi

Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerin roketatar saldırısında şehit olan üç asker memleketlerinde ebediyete uğurlanıyor. Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan için memleketi Hatay'da tören yapıldı. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN