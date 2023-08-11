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Pençe-Kilit şehitlerine veda! 6 şehitten biri olan Uğur Özdemir için Gaziantep'te tören yapıldı

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 14:02
Türkiye şehitlerini sonsuzluğa uğurluyor. Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerlerden Uzman Onbaşı Uğur Özdemir için memleketi Gaziantep'te tören yapıldı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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