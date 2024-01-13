Pençe kilit şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı şehit askerlerin isimlerini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada şehitlerin isimlerinin Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin olduğu duyuruldu. Şehitlerimizin isimlerinin ardından memleketleri ve hikayeleri de ortaya çıktı. Şehitlerin hayalleri ve hikayeleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Askerlerin ailelerine şehadet haberi verilirken, evlerine Türk bayrağı asıldı.