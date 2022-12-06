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Pençe-Kilit şehidine veda! Şehit binbaşı Mehmet Duman için tören yapılıyor

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 15:52
Güncelleme:06.12.2022 15:52
Son dakika haberleri… Pençe Kilit harekatından şehit olan binbaşı Mehmet Duman için baba ocağı Adana'da tören yapıldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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