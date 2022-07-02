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Pençe-Kilit Şehidine veda | Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2022 16:01
Güncelleme:02.07.2022 16:03
Pençe- Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı için Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.
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