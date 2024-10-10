Pençe-Kilit Şehidi Sözleşmeli Er Sefer Alan’a veda

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için Elazığ’da tören yapıldı.

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