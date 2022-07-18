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Pençe-Kilit şehidi Selahattin Taşkın’a veda

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Giriş: 18.07.2022 16:45
Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nda bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada piyade uzman çavuş Selahattin Taşkın şehit düştü. Şehidin naaşı memleketi Erzurum'un Oltu ilçesi Tuzla Köyü'ne getirildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.
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