14 Kasım 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pençe-Kilit şehidi Emre Sevinç'in operasyon öncesi çekilen son görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşları sosyal medyadan paylaştı
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Bursalı Emre Sevinç'in operasyon öncesi çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Operasyon öncesi çekilen görüntüleri arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde şehidin yüzündeki tebessüm yürekleri dağladı.