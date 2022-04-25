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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yeni görüntü: Mağarada kıskaç! Teröristlerin yakalanma anları böyle görüntülendi

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Giriş: 25.04.2022 14:46
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap Vadisi'nde sıkıştırılan teröristlerin mağaranın önünde gözaltına alınma anlarının kaydı paylaşıldı. Öte yandan Mehmetçik'in bölgedeki kararlı yürüyüşünün ardından hedefin Kandil'e çevrileceği yönündeki yorumların sayısı arttı.
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