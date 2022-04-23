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Pençe-Kilit Operasyonu'nda stratejik tepeler kontrol altına alınıyor! 11 üs kuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2022 10:26
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin seçkin birliklerinin katıldığı Pençe-Kilit Operasyonu’nda Zap’a indirilen bordo bereliler, stratejik tepeleri kontrol altına alarak ilerleyişini sürdürüyor. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45’e yükseldi. Alan hakimiyetini artıran Mehmetçik temizlediği bölgelere üs alanları kuruyor.
Teröristlerden temizlenen bölgelerde 11 üs kuruldu
Teröristlerden temizlenen bölgelerde 11 üs kuruldu
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