23 Nisan 2022, Cumartesi
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda stratejik tepeler kontrol altına alınıyor! 11 üs kuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin seçkin birliklerinin katıldığı Pençe-Kilit Operasyonu’nda Zap’a indirilen bordo bereliler, stratejik tepeleri kontrol altına alarak ilerleyişini sürdürüyor. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45’e yükseldi. Alan hakimiyetini artıran Mehmetçik temizlediği bölgelere üs alanları kuruyor.