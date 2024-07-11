Pençe kilit operasyonunda kilit kapanıyor mu? "Terör örgütü dezenformasyona başladı"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, pençe kilit harekâtı ile ilgili, "harekatımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam ediyor" açıklaması yapıldı. Bakanlık bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeledeki son rakamlar da paylaşıldı. Son bir haftada 28 teröristin etkisiz hale getirildiği anlatıldı. İşte detaylar…

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