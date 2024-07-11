11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Pençe kilit operasyonunda kilit kapanıyor mu? "Terör örgütü dezenformasyona başladı"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2024 18:01
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, pençe kilit harekâtı ile ilgili, "harekatımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam ediyor" açıklaması yapıldı. Bakanlık bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeledeki son rakamlar da paylaşıldı. Son bir haftada 28 teröristin etkisiz hale getirildiği anlatıldı. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terör örgütü dezenformasyona başladı
"Terör örgütü dezenformasyona başladı"
Erdoğan’dan Suriye mesajı ve ‘savaş riski’ uyarısı!
Erdoğan'dan Suriye mesajı ve ‘savaş riski’ uyarısı!
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
15 Temmuz gecesi TBMM’de neler yaşandı?
15 Temmuz gecesi TBMM’de neler yaşandı?
Başkan Erdoğan’dan NATO’da kritik mesajlar
Başkan Erdoğan'dan NATO'da kritik mesajlar
Yapay zekadaki tehlike!
Yapay zekadaki tehlike!
Köpek balıklarıyla burun buruna!
Köpek balıklarıyla burun buruna!
Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yılı
Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yılı
Sokak hayvanları teklifi imzaya açıldı
Sokak hayvanları teklifi imzaya açıldı
3. Dünya Savaşı riski gölgesinde NATO Zirvesi
3. Dünya Savaşı riski gölgesinde NATO Zirvesi
Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa mesajı
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı
Daha Fazla Video Göster