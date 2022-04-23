23 Nisan 2022, Cumartesi
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu
Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu.