Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu

Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu.